Руководство Армении должно принести извинения ООН и Азербайджану – Ялчын Топчу

БАКУ /Trend/ - Преступное правительство Армении, совместно с террористическими организациями, совершило нападение на азербайджанские земли, что является военным преступлением против гражданского населения.

Об этом в понедельник сказал Trend главный советник президента Турции Ялчын Топчу.

По его словам, сущность всех существующих правительств Армении проявляется в террористических организациях «Дашнакцютюн», «Хнчак», «Немезис»:

«Правительство Армении, которое смогло бы обеспечить мир в регионе, не хочет ни армянская диаспора, ни страны, которые используют Армению. Поэтому власть в стране исполняет их желания, и, нарушая режим прекращения огня, обстреливает гражданские территории Азербайджана. А что же ОБСЕ, или Россия, которая поспешно обеспечила гуманитарный режим прекращения огня? Если на Кавказе не будут обеспечены мир и стабильность, не будет восстановлена юрисдикция Азербайджана в Нагорным Карабахе, то это будет в ущерб Москве, какой бы сильной не была Россия. Мир в регионе может быть обеспечении при одном условии: «Есть резолюции СБ ООН, согласно которым Армения должна немедленно и безоговорочно вывести свои войска с оккупированных территорий Азербайджана. Это условие не выполняется, но должно быть незамедлительно выполнено. Вывод армянских войск с оккупированных азербайджанских территорий будет на пользу всему миру, на пользу Москве, Берлину и Парижу».

Топчу также добавил, что руководство Армении должно принести извинения Азербайджану и ООН, а также выплатить Азербайджану компенсацию за все совершенные военные преступления и нарушения прав граждан.

Отметим, что в Анкаре, при организации федераций Карса, Ардахана и Игдыра был проведен Карабахский митинг в поддержку Азербайджана, на котором выступил главный советник президента Турции Ялчын Топчу.

(Текст: Кямаля Сеидова.)