Сообщение о «сбитом» азербайджанском Су-25 является враньем - Минобороны
БАКУ /Trend/ - Сообщение министерства обороны Армении о якобы очередном "сбитом" азербайджанском штурмовике Су-25 является наглым враньем от безысходности.
Как сообщает в понедельник Trend, об этом сказал начальник пресс-службы министерства обороны Азербайджана, полковник Вагиф Даргяхлы.
По его словам, боевая авиация Азербайджаном не применяется, мы полностью придерживаемся режима гуманитарного перемирия.
(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева.)
Лента новостей
Пострадавший от ракетного обстрела житель Гянджи: Армении никогда не удастся посеять панику в азербайджанском народе
Доставка оружия в Армению гражданскими самолетами противоречит правилам международной гражданской авиации - депутат
Нельзя останавливаться, только вперед до полной победы над армянскими фашистами – народный артист Мубариз Тагиев
В отношении автора проекта WarGonzo возбуждено уголовное дело в связи с экстремистскими призывами против Азербайджана
Азербайджанские НПО направили обращение международным организациям в связи с ракетным обстрелом Гянджи
Русские в соцсетях: Армяне будут кайфовать, портить наших девочек, "бабло срубать", а мы за них кровь проливать?
В Туркменистане продолжат работу по сокращению доли государственных отраслей народнохозяйственного комплекса
Эскалация нагорно-карабахского конфликта - результат несоблюдения международного права - посол Алжира
Армения совершила международный террор, нарушив гуманитарный режим прекращения огня и обстреляв Гянджу - депутат
Главред Day.az: Армения хочет спровоцировать Азербайджан на ответные удары и втянуть в конфликт ОДКБ