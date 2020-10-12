Сообщение о «сбитом» азербайджанском Су-25 является враньем - Минобороны

БАКУ /Trend/ - Сообщение министерства обороны Армении о якобы очередном "сбитом" азербайджанском штурмовике Су-25 является наглым враньем от безысходности.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сказал начальник пресс-службы министерства обороны Азербайджана, полковник Вагиф Даргяхлы.

По его словам, боевая авиация Азербайджаном не применяется, мы полностью придерживаемся режима гуманитарного перемирия.

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева.)