Президент Ильхам Алиев: Решение о нападении на Гянджу было принято лично Пашиняном

БАКУ/Trend/ - Виновным в нападении на Гянджу является военно-политическое руководство Армении.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в интервью турецкому телеканалу Haber Global.

«По имеющимся у нас данным, это решение было принято лично Пашиняном. Мы располагаем точной информацией о том, что Пашинян в настоящее время переживает очень тяжелые психологические потрясения. Его морально-психологическое состояние очень напряженное, и он принимает неадекватные решения. К примеру, они совершили несколько попыток вновь оккупировать Гадрут. Сегодня утром мне сообщили, что минувшей ночью большая группа прибывших из Армении коммандос попыталась вновь оккупировать Гадрут. Хотя со стратегической точки зрения это не представляет для Армении особо важного значения - просто для того, чтобы сделать там селфи или же отчитаться перед своим населением. Азербайджанская армия обезвредила это подразделение, и потери, которые этой ночью понесла там Армения, - это исключительно жертвы безответственной и хищнической политики Пашиняна»,- сказал он.