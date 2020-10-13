Между Россией и Азербайджаном всегда были хорошие отношения - депутат

БАКУ /Trend/ - Отношения с Россией всегда имели особое значение для Азербайджана. У нас были общие трудности, успехи по многим вопросам.

Об этом во вторник сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Айдын Мирзазаде.

Депутат подчеркнул, что любой вопрос решался с учетом интересов обеих стран.

"Тот факт, что Россия поддерживает территориальную целостность Азербайджана всегда имела большое значение для Азербайджана.

Несмотря на попытки, которые Армения предпринимала в последние дни против освобождения Азербайджаном оккупированных территорий, официальная Москва не присоединялась к авантюре армянского государства, и с учетом реалий Азербайджана обозначила свою позицию на самом высоком уровне.

Высокий уровень российско-азербайджанских отношений отвечает интересам обеих стран и является социальным заказом обоих обществ. Недавно один из аналитических центров провел опрос о том, кто является дружественной для России страной, и Азербайджан в этом опросе вошел в первую пятерку. Это показывает, что граждане России считают Азербайджан дружественной страной.

Эти отношения имеют прочную основу, они вечны, и всегда будут таковыми. В этом есть большие заслуги великого лидера Гейдара Алиева. Президент Ильхам Алиев придает этим отношениям большое значение и для сохранения нынешнего уровня, развития и сотрудничества прилагает колоссальные усилия", - подчеркнул Айдын Мирзазаде.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева.)