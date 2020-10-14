В случае атак с территории Армении Азербайджан сохраняет за собой право обезвреживания легитимных военных целей - помощник Президента

БАКУ /Trend/ - В случае атак с территории Армении Азербайджан сохраняет за собой право обезвреживания легитимных военных целей.

Об этом сказал помощник Президента Азербайджана Хикмет Гаджиев, сообщает в среду Trend.

По его словам, в период режима гуманитарного прекращения огня армянские вооруженные силы продолжают артиллерийские и ракетные атаки на азербайджанские города.

Гаджиев подчеркнул, что ракетные атаки на Азербайджан осуществляются с территории Армении.

«У Азербайджана нет каких-либо военных целей на территории Армении. Армения пытается расширить географию конфликта и вовлечь в него третьи стороны. 11 октября баллистическая ракета «СКАД» по Гяндже тоже была выпущена с территории Армении. Применение ракеты типа «СКАД», обладающей большой разрушительной силой, против гражданских лиц вне боевой зоны - это первый подобный случай на пространстве ОБСЕ, и в целом один из редких случаев в ходе последних военных конфликтов в мире», - сказал он.

Как отметил помощник Президента, оперативно-тактические баллистические ракетные комплексы Армении сегодня утром были приведены в боеготовность и нацелены на Гянджу, Мингячевир и другие города Азербайджана: «Ракетные комплексы, являющиеся легитимными военными целями и приведенные в боеготовность, были нейтрализованы упреждающим ударом для того, чтобы уберечь мирное население. Министерство обороны Армении было вынуждено признать, что эти ракеты были приведены в боевую готовность».

Гаджиев сказал, что с сегодняшнего утра, начиная с 07:00, город Тертер и села Агдама подвергаются обстрелу: «Погиб один человек. В результате разрыва снаряда во дворе средней школы села Дюярлы 8 мирных жителей получили ранения. Было выпущено более 100 снарядов. Среди раненых есть и члены съемочной группы Азербайджанского государственного телевидения».

Помощник Президента подчеркнул, что Азербайджан привержен режиму гуманитарного прекращения огня: «Но в случае ракетных и других атак с территории Армении на военные и гражданские объекты Азербайджана, мирных жителей страны Азербайджан оставляет за собой право на их обезвреживание как легитимных военных целей».

(Текст: Кямаля Сеидова)