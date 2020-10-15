Попытка Армении привлечь наемников из России это нарушение российского законодательства - депутат

БАКУ /Trend/ - Попытка Армении привлечь российских наемников к боевым действиям в Нагорном Карабахе является нарушением российского законодательства.

Об этом в среду сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Расим Мусабеков.

Он сообщил, что Россия не допустит этого.

"Считаю, что правоохранительные органы России должны отреагировать на этот вопрос и пресечь незаконную попытку армян.

Армяне мобилизуют наемников, затем отправляют их в Армению. Люди, занимающиеся этой незаконной деятельностью, нарушают российское законодательство. Посольство Азербайджана в России и проживающие там наши соотечественники также должны привлечь внимание к этому вопросу.

Азербайджан должен обратиться к России по этому поводу, с тем, чтобы эта незаконная деятельность армян была бы немедленно пресечена", - добавил Расим Мусабеков.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев)