Если бы ракетные комплексы Армении не были уничтожены, ракеты могли бы достичь Баку - Минобороны Азербайджана

БАКУ /Trend/ - По Мингячевиру и Гяндже 12 октября с территории Армении был нанесен ракетный удар. Если бы эти ракетные комплексы не были уничтожены вчера, то эти ракеты могли бы достичь Баку.

Как передает в среду Trend, об этом на брифинге для представителей аккредитованных в Азербайджане зарубежных военных атташе и международных организаций (ООН, ЕС, МККК) сказал заместитель командующего, начальник штаба ВВС Азербайджана генерал-майор Икрам Алиев.

По его словам, в результате спецоперации 12 октября на территории Губадлинского района была уничтожена ОТРК "Точка-У".

"В 01:00 14 октября точным ударом были уничтожены выведенные на стартовые позиции два оперативно-тактических ракетных комплекса, а утром в 08:30 один ОТРК "Эльбрус". Если бы данная техника, с радиусом поражения в 300 километров, была бы дислоцирована в Нагорном Карабахе, до выпущенная этим комплексом ракета могла достичь Баку. По нашим данным, на вооружении общевойсковых подразделений в Нагорном Карабахе этой техники нет. Она была в составе 71-го ракетного полка Армении", - добавил Икрам Алиев.

Представив видео уничтожения ракетных комплексов, начальник штаба ВВС отметил, что на кадрах отчетливо видно, как комплекс приводится в боевую готовность.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев)