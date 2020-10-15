При необходимости, Азербайджан соберет 4-х миллионную армию - военный эксперт

БАКУ /Trend/ - В боях, начавшихся с армянских провокаций 27 сентября, и продолжающихся по сегодняшний день, азербайджанская армия сломила армянскую армию.

Об этом в четверг сказал Trend военный эксперт Узеир Джафаров.

Он отметил, что армянские войска понесли крупные потери как в живой силе, так и в технике: "Теперь, затаившись, они обстреливают гражданского население Азербайджана. Но и это безуспешно, в ближайшие дни мы увидим поражение Армении".

По его словам, азербайджанская армия имеет превосходство по всему фронту: "Азербайджанская армия обладает достаточным количеством личного состава, вооружения и боеприпасов. Армяне утверждают, что якобы Азербайджан использует наемников. Азербайджан не нуждается в наемниках, потому что 4 миллиона граждан Азербайджана могут держать в руках оружие и при необходимости все они ринутся в бой. В Армении не осталось даже и 2,5 миллиона человек населения, половина из которых думает уехать из страны. Армения пытается доставлять оружие гражданскими самолетами, но это бессмысленно. По информации, вооружение доставлено 20 рейсами. Что даст это вооружение армянам, ведь 20-ю рейсами невозможно нормально вооружить даже один артиллерийский полк. В этот раз они получают достойный ответ".

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова.)