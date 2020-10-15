Бывший Президент Хорватии направил письмо Президенту Ильхаму Алиеву

Политика 15 октября 2020 14:05 (UTC+04:00)
Бывший Президент Хорватии направил письмо Президенту Ильхаму Алиеву

БАКУ/Trend/ - Бывший Президент Хорватии Степан Месич направил письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

"Уважаемый господин Президент,

С большой обеспокоенностью я прочитал новость о новых боях и открытом вооруженном нападении.

Я глубоко опечален новостями о жертвах среди мирного населения и крупномасштабных разрушениях жилых домов и муниципальных зданий, включая госпитали и школы.

Я решительно осуждаю применение силы против мирного населения.

Примите мои искренние и сердечные соболезнования.

Господин Президент, примите мои заверения в самом высоком уважении", - говорится в письме.

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