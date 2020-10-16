Президент Ильхам Алиев: Турция обязательно должна и, уверен, будет играть активную роль в урегулировании карабахской проблемы

БАКУ/Trend/ - Мы просто должны рассмотреть существующие реалии. Эти реалии, истинное положение заключаются в том, что сегодня в регионе никакой вопрос не может решаться без участия Турции. История последних лет уже показала это. Кому-то это может нравиться, кому-то нет, но это факт, реальность. Естественно, Турция, как сосед Азербайджана, Армении и другой южнокавказской страны – Грузии, играет активную роль в этом регионе. Это – право Турции. Так было исторически.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в интервью турецкому телеканалу NTV.

«Поэтому с первых часов этих боев для перевода этого из военной плоскости в политическую плоскость, политический процесс мы высказали очень открытую и точную позицию: Турция обязательно должна участвовать в этих делах. Если это произойдет, то боевые действия очень скоро прекратятся, и начнется мирный процесс. Я также сказал, что Турция фактически есть в данном процессе, об этом свидетельствует вчерашний разговор господина Эрдогана и господина Путина. Кроме того, за несколько дней до этого состоялись телефонные разговоры министров иностранных дел, министров обороны Турции и России. Они обсуждают карабахскую тему.

Поэтому наша позиция заключается в том, что Турция обязательно должна быть. В каком статусе - это уже технический вопрос. Де-факто Турция уже присутствует. Она и так является членом Минской группы. Минская группа в течение тридцати лет не смогла добиться никакого результата, не содействовала за эти тридцать лет выполнению четырех резолюций Совета Безопасности Организации Объединенных Наций. Такая ситуация фактически привела к замораживанию конфликта. Однако в конечном счете нападение на нас в июле этого года, засылка к нам в августе армянской диверсионной группы и, наконец, широкомасштабное наступление в сентябре показали, что этот конфликт не заморожен.

Мы остаемся на своей позиции и, конечно, надеемся, что этот вопрос в скором времени будет решен за столом переговоров. Турция обязательно должна и, уверен, будет играть активную роль в этом вопросе»,- сказал Президент Ильхам Алиев.