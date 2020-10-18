50 политпартий Азербайджана направили обращение международным организациям в связи с терактом в Гяндже
БАКУ /Trend/ - В связи с очередным терактом Армении, совершенным 17 октября в Гяндже, 50 политических партий Азербайджана направили обращение в ООН, постоянным членам СБ ООН, Движению неприсоединения, НАТО, ПА НАТО, ОБСЕ, ЕС, СЕ, ПАСЕ, ПА ОБСЕ, странам-сопредседателям Минской группы ОБСЕ, СНГ, ОЧЭС, Верховному комиссариату по вопросам беженцев ООН, ЮНЕСКО, ЮНИСЕФ, ЛАГ, ОЭС, ИСЕСКО, Национальный институт демократии, Международному обществу прав человека, Организацию исламского сотрудничества (ОИС), Всемирному исламскому конгрессу, ПА Евронест, Международной организации беженцев, "Human Rights Watch", "Transparency International", "Amnesty International", организациям «Журналисты без границ» и «Врачи без границ», сообщает Trend.
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50 политпартий Азербайджана направили обращение международным организациям в связи с терактом в Гяндже
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