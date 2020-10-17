В результате очередного армянского террора в Гяндже скончались 13 человек, ранены 5 детей - генпрокуратура

БАКУ /Trend/ - Трое из погибших в результате ракетного обстрела Гянджи вооруженными силами Армении 17 октября малолетние дети.

Об этом в субботу сообщили Trend в пресс-службе генеральной прокуратуры Азербайджана.

Сообщается, что в результате ударов скончались 13 человек, в том числе три ребенка, четыре женщины и шесть мужчин. Ранения получили 48 мирных жителя, в том числе пятеро детей и 20 женщин.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)