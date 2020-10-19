В скором времени армяне потерпят поражение - депутат

БАКУ /Trend/ - Совершать террор против мирного населения - жизненная философия армян.

Об этом в понедельник сказал Trend, депутат Милли Меджлиса (парламент) Эльман Мамедов. По его словам, армяне на протяжении всей истории жили фашистской идеологией.

"Фашизм - их жизненный путь, их сущность. На протяжении всех этапов истории они проявляли свою фашистскую натуру, учиняли массовые убийства, применяли оружие против женщин, детей, стариков. В Ходжалы, где 28 лет назад был совершен геноцид, военных не было. Армяне с особой жестокостью убивали мирных жителей, террор в Гяндже является продолжением Ходжалинского геноцида. Можно с уверенностью заявить, что они преследуют две основных цели. Первая - вызвать панику и тревогу у азербайджанского народа, тем самым вынудить руководство Азербайджана остановить контрнаступательную операцию. Однако они глубоко ошибаются - военные действия будут вестись до тех пор, пока азербайджанскую землю не покинет последний армянский военнослужащий. Вторая цель - вовлечение в конфликт своих покровителей. Они желают, чтобы Азербайджан открыл огонь по территории Армении, но Президент Ильхам Алиев неоднократно заявлял, что армия Азербайджана никогда не стреляла и не будет стрелять по мирным жителям. Азербайджан хочет и добьется освобождения своей земли от оккупантов", - подчеркнул Эльман Мамедов.

Депутат отметил, что сегодняшнее руководство Армении можно сравнить только с Третьим рейхом.

"Их можно сравнить только с фашистами. И еще, армянскому народу следует показать Никола Пашиняна профессиональному психиатру. У него определенно помутился рассудок, в его мировоззрении наблюдаются опасные тенденции. В противном случае, он бы не совершал такие деяния. В результате его бездарной политики уничтожены тысячи армянских солдат. Армяне сами должны отомстить Пашиняну за кровь этих убитых. Это он главный виновник всех бед в Армении", - сказал Мамедов.

Он отметил, что некоторые международные организации на протяжении почти 30 лет не реагируют на эти преступления армян.

"Они, как и всегда, заняли по этому вопросу несправедливую позицию. Некоторые круги, которые находятся под влиянием армянского лобби, озвучивают заявления против Азербайджана, но это не относится ко всем международным организациям. Следует отметить, что большинство международных организаций поддерживает справедливую позицию Азербайджана и официально заявляют, что страна ведет борьбу за восстановление территориальной целостности", - подчеркнул Эльман Мамедов.

Депутат добавил, что сегодня Азербайджан всесторонне, на всевозможных платформах, опережает Армению.

"Азербайджан на порядок опережает Армению как в политике, развитии, так и на поле боя и в информационной борьбе. Азербайджан умело доводит до мирового сообщества реалии, истинные факты событий. Армяне же выступают с ложными заявлениями безо всяких фактов и доказательств. Все это показывает, что Армения уже в агонии, из-за чего и прибегает ко всевозможным провокациям. Если это будет так продолжаться, то армяне в скором времени потерпят поражение", - подытожил Эльман Мамедов.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)