ВС Азербайджана адекватно реагируют на провокации армянской стороны - помощник Президента

БАКУ /Trend/ - Спустя всего две минуты после объявления гуманитарного режима прекращения огня вооруженные силы Армении совершили провокацию. ВС Азербайджана адекватно отреагировали на эти действия армянских подразделений. В результате этого был освобожден от оккупации ряд наших сел. Добрую весть об этом сообщил Верховный Главнокомандующий на своей странице в Тwitter.

Об этом сказал журналистам помощник Президента Азербайджана – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев, передает в понедельник Trend.

По его словам, в настоящее время ситуация на передовой продолжает оставаться напряженной.

"Вооруженные силы Азербайджана адекватно реагируют на провокации армянской стороны", - добавил Хикмет Гаджиев.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)