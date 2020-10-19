Министр юстиции проинформировал посла Германии в нашей стране о военных преступлениях Армении

БАКУ /Trend/ - 19 октября министр юстиции Фикрет Мамедов принял посла Федеративной Республики Германия в Азербайджане Вольфганга Манига по его просьбе.

Как сообщили Trend в пресс-службе Министерства юстиции, отметив развитие двусторонних отношений между Азербайджаном и Германией в различных областях, министр подчеркнул эффективное взаимодействие между министерствами юстиции двух стран, в том числе тесные связи с Германской организацией международного сотрудничества (GIZ) и Фондом международного правового сотрудничества (IRZ).

Министр рассказал об осуществляемых под руководством Президента Ильхама Алиева судебно-правовых реформах, которые уже получили международное признание, отметив при этом содействие немецких экспертов в этой сфере.

В ходе встречи посол был проинформирован о военной агрессии Армении против Азербайджана, особенно о недавних военных преступлениях против мирного населения.

Было отмечено, что, несмотря на согласование прекращения огня в гуманитарных целях, Армения обстреливает из тяжелой артиллерии мирных жителей и гражданские объекты, густонаселенные города и районы, в том числе подвергла ракетному обстрелу Гянджу, которая находится на удалении десятков километров от линии соприкосновения, в результате которого погибли 25 человек, в том числе женщины и дети, а более 120 получили ранения.

Всего жертвами таких обстрелов стал 61 мирный житель, 282 человека были ранены, серьезный урон был нанесен 2200 объектам гражданской инфраструктуры. Эти военные преступления, совершенные Арменией, грубо нарушают нормы международного гуманитарного права и Женевские конвенции 1949 года.

Также было подчеркнуто, что осуществляя незаконную экономическую деятельность на оккупированных территориях, разрушая или изменяя названия азербайджанских исторических, культурных и других памятников, проводя политику незаконного заселения, Армения показывает отсутствие намерения возвратить наши земли. А руководство Армении, своими заявлениями, открыто призывающими к разжиганию войны, полностью сорвало переговорный процесс.

Было отмечено, что все эти факты были доведены до сведения мирового сообщества Президентом Азербайджана господина Ильхамом Алиевым на 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Также было выражено сожаление в связи с незаконным визитом членов Бундестага Германии на оккупированные территории. В ответ, посол В.Маниг сообщил, что вышеупомянутые депутаты являются представителями радикальной партии, отличающейся своей фашисткой направленностью, что было подчеркнуто в решениях немецких судов, подчеркнув при этом, что Федеральное Правительство полностью поддерживает территориальную целостность Азербайджана.

Кроме того, он выразил благодарность за точную и всеобъемлющую информацию о последних событиях, при этом подчеркнув важность более широкого распространения правдивой информации об Азербайджане в Германии.

Посол, заявив, что будучи другом Азербайджана, особо отметил толерантность азербайджанского народа и выразил готовность к расширению двусторонних отношений. При этом было подчеркнуто, что предстоящее председательство Германии в Европейском Союзе создаст дополнительные возможности для расширения сотрудничества. Посол также высоко оценил тесные связи с Министерством юстиции.

В ходе беседы стороны коснулись перспектив сотрудничества двух стран в сфере юстиции, а также обменялись мнениями по вопросам правовой помощи, экстрадиции и другим новым направлениям взаимодействия.