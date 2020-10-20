Победы Азербайджана обусловили правильная политика, героизм армии и воля народа - депутат

БАКУ /Trend/ - Азербайджан дает достойный ответ Армении и своими силами освобождает земли от оккупации. В мировой истории немного случаев, когда небольшие государства сами справлялись с подобным, однако Азербайджану удалось это сделать.

Об этом во вторник сказал Trend член парламентского комитета по обороне, безопасности и борьбе с коррупцией Айдын Мирзазаде.

По его словам, есть ряд оснований для того, чтобы понять, как это удалось Азербайджану: «Во-первых, Азербайджан сильное и развитое государство. Во-вторых, Азербайджан всегда был сторонником справедливости. Азербайджанский народ сильно привязан к своей земле, и неслучайно, что этот народ, несмотря ни на какие трудности, не мигрировал. С другой стороны, начиная со времен великого лидера Гейдара Алиева, правильно осуществлялась внутренняя и внешняя политика Азербайджана. Доходы, получаемые от природных ресурсов, направлялись на развитие страны, улучшение благосостояния народа. Учитывая оккупацию земель, была проведена большая работа и по строительству армии».

Подчеркнув, что сегодня азербайджанская армия одна из современных армий в мире, Мирзазаде добавил, что в корне сегодняшних побед стоят правильная внутренняя и внешняя политика, героизм армии и воля народа: «Если народ верит в себя, в свою силу, если проводится правильная политика и правильно выбран путь, то цель достижима».

(Автор: Ильъама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова.)