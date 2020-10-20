Президент Ильхам Алиев дал освобожденному от оккупации селу Венг Ходжавендского района новое название Чинарлы

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев переименовал село Венг Ходжавендского района.

Как сообщает Trend, глава государства в обращении к народу сказал, что дал селу Венг новое азербайджанское название: «После этого село Венг будет называться село Чинарлы. Поздравляю с новым названием!», - отметил Президент Ильхам Алиев.