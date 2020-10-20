Уничтожены подразделения ВС Армении на Губадлинском направлении (ВИДЕО)
БАКУ /Trend/ - В ходе боев на Губадлинском направлении артиллерийские подразделения армии Азербайджана уничтожили подразделения армянских вооруженных сил, передает во вторник Trend со ссылкой на министерство обороны.
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