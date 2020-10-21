Азербайджан вписывает новые страницы в мировую военную историю - депутат

БАКУ /Trend/ - Под руководством Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева доблестная азербайджанская армия уверенно продолжает торжественное шествие за освобождение оккупированных территорий, открывая полные побед страницы и вписывая их в мировую военную историю.

Об этом в среду сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Нагиф Хамзаев.

Депутат отметил, что каждый день к освобожденным землям добавляются новые, и это приближает нас ко дню, когда полностью будут освобождены все территории.

«Сегодня в основе исторических успехов, достигнутых независимым Азербайджанским государством, стоит успешная внутренняя и внешняя политика, проводимая Президентом Азербайджана, Верховным главнокомандующим Ильхамом Алиевым. Стремительно развиваясь на пути прогресса Южного Кавказа, Азербайджан действительно добивается больших успехов. Экономическое развитие Азербайджана, рост финансовых возможностей обеспечили усиление армии. Вооруженные силы Азербайджана, обладающие самой сильной армией на Южном Кавказе, занимают одно из первых мест в СНГ по боеготовности. В отчетах международных рейтинговых агентств ВС Азербайджана занимают место в ряду с сильными армиями мира, созданным и оснащенным по современным стандартам».

Хамзаев напомнил, что впервые Азербайджан сказал свое слово на поле боя в апрельских боях 2016 года: «Апрельские бои продемонстрировали силу азербайджанской армии, боевую и морально-психологическую подготовку военнослужащих, высокий победный дух. Освобождение села Гюннут в Нахчыване и стратегических высот на границе с Арменией стало очередной победой ВС Азербайджана после апрельской победы».

Депутат отметил, что освобождение от оккупации ряда сел Физулинского, Джабраильского, Ходжавендского, Зангиланского районов и города Зангилан - результат успехов Президента Ильхама Алиева в политической и дипломатической сферах: «Успехи Азербайджана, достигнутые во всех сферах, подтверждают, что дальновидная и решительная политика главы государства, каждый его шаг и принятое решение - гарантия не только для сегодняшнего, но и завтрашнего дня».

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)