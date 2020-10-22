Президенту пишут: Вы, как Верховный главнокомандующий, вновь доказали миру свою силу

БАКУ /Trend/ - Успешные операции Азербайджанской армии на фронте, освобождение наших земель от оккупации с большой радостью воспринимаются жителями нашей страны, соотечественниками за рубежом и гражданами братской Турции. Чувством радости проникнуты их письма, адресованные Президенту, Верховному главнокомандующему Ильхаму Алиеву.

Trend со ссылкой на сайт Президента представляет еще несколько из этих писем.

Ахмет Хулуси Арслан из турецкого города Коджаэли пишет: "Уважаемый господин Президент, я восторгаюсь Вашей волей и решимостью во имя освобождения наших земель. Я - кардиохирург и готов оказать Азербайджану любую посильную помощь в условиях войны и мира. Я в полном Вашем распоряжении".

Вугар Савзалиев из города Сакарья пишет: "Уважаемый Президент, господин Верховный главнокомандующий, я - этнический азербайджанец, гражданин Турции, ныне живу в Сакарье. За моими плечами бакалавриат и магистратура в сфере международных отношений. В настоящее время я продолжаю работу над диссертацией. Тема моей научной работы связана со статусом Карабаха в рамках международного права. Мы с гордостью наблюдаем за Вашей решительной политикой по Карабаху. Под Вашим командованием Азербайджанская армия пишет славные страницы истории. Моя семья и все мои друзья поддерживают Азербайджанскую армию в священной войне. Мы, члены азербайджанской диаспоры, высоко ценим Ваши усилия по освобождению Карабаха. Пусть сопутствует нам удача! Да здравствует Верховный главнокомандующий и славная азербайджанская армия!”

Житель Баку Эмиль Адыгезалов: "Господин Президент, пишу Вам, чтобы выразить признательность от себя лично и от имени всей нашей семьи. Да хранит Аллах нашу отважную армию, которая под Вашим командованием пишет славные страницы нашей истории. С полной уверенностью заявляю, что Вы - общенациональный глава нашего народа, общенациональный Верховный главнокомандующий, еще более тесно сплотивший наш народ в эти трудные дни. Весь наш народ, независимо от политических взглядов, сплотился вокруг Вас. Да хранит Вас Всевышний! Победа непременно будет за нами!”

Фаррух Агакишиев из Огузского района пишет: “Уважаемый Президент, господин Верховный главнокомандующий, мне 83 года. Сердечно приветствую Вас, желаю крепкого здоровья. Дай Бог, благодаря Вашей успешной политике наша славная армия одержит окончательную победу над армянскими фашистами, и наш победоносный трехцветный флаг будет развеваться в Лачине, Кяльбаджаре, Шуше, Ханкенди и других районах. Каждая успешная операция нашей армии радует наш народ и укрепляет веру в скорую победу над вражескими силами. Да здравствует армия Азербайджана! Недалекое армянское командование так и не смогло уяснить, что кучка оккупантов не способна устоять против десятимиллионного народа, охваченного желанием поквитаться. Поведение этих авантюристов напоминает тявканье моськи на слона. Господин Верховный главнокомандующий, змею надо не просто убить, а лишить всякой возможности ползать. Пусть отпадет у них желание упоминать о Карабахе, пусть грезы о "Великой Армении" навсегда зачахнут в их сердцах. Уважаемый Президент, Вы одновременно воюете по трем фронтам - с армянскими оккупантами, коронавирусом и недругами среди нас - “пятой колонной”. Нисколько не сомневаемся, что Вы выйдете победителем во всех этих схватках. Ваше имя золотыми буквами будет вписано в нашу историю. Господин Президент, я слушал Ваше обращение к народу. Ваши слова звучали решительно и четко. Да Хранит Вас Аллах! Да здравствует Азербайджанская армия! Да здравствует Азербайджан!”

Житель Баку Халиг Ибрагимов пишет: "Уважаемый Президент, господин Верховный главнокомандующий, наш народ гордится Вами. Мы всецело полагаемся на вас и уповаем. В этот судьбоносный период мы теснее сплотились вокруг Вас. Верим, что совместными усилиями мы достойно справимся с этой многолетней проблемой. Желаю Вам крепкого здоровья и неиссякаемой силы. Карабах наш! Карабах - это Азербайджан!”

Жительница Физули Ругия Иманова: "Уважаемый Президент, господин Верховный главнокомандующий, пишет Вам жительница Физулинского района из семьи военнослужащего. Я работаю в сфере образования. Дорогой Верховный главнокомандующий, Вы подарили нам невообразимую радость, сменившую 27 лет тоски и ожидания. Мы полностью поддерживаем Вашу политику. Благодарим Вас за внимание и заботу о вынужденных переселенцах, благодарим за освобождение наших земель от оккупантов. Мы стоим стеной за Вами и нашей славной армией. Вы, как Верховный главнокомандующий, вновь доказали миру свою силу, одолев заклятого врага мудрой, дальновидной политикой. И на политической арене, и на поле боя мы уверенно заявили “Карабах - это Азербайджан! Все граждане Азербайджана - от мала до велика сплотились вокруг Вас. Верим, недалек тот день, когда под Вашим руководством мы добьемся великой победы и наш трехцветный флаг будет развеваться в Шуше. Господин Президент, работники образования Физулинского района, семьи военнослужащих, все жители Физулинского района готовы пойти на фронт и выполнить любой Ваш приказ”.

Еще один житель Физули Тариэль Шахбазов пишет: “Уважаемый Президент, господин Верховный главнокомандующий, от себя лично и от имени коллектива фермерского хозяйства "Араз", выражаю Вам и нашей армии признательность за освобождение от оккупации части наших земель, желаю Вам еще больших успехов на этом праведном пути. С нетерпением ждем новых вестей о победе. Мы всецело поддерживаем Вас. Да хранит Аллах Вас и нашу доблестную армию! Победа будет за нами! Карабах это Азербайджан!"

Житель Агдама Халил Багиров: "Уважаемый Президент, от имени интеллигенции Агдамского района, от себя лично и от имени всей нашей семьи благодарю Вас. Вести об освобождении наших земель дарят нам неописуемую радость. Мы благодарны Вам и нашей могучей армии за это. Ваши обстоятельные, аргументированные ответы в ходе интервью зарубежным телеканалам выражают волю каждого азербайджанца. Это Ваша личная победа над врагом в информационной войне. Спасибо Вам. Да хранит Аллах Вас и нашу армию!”

Житель Кяльбаджара Эльдар Гусейнли пишет: "Уважаемый Президент, господин Верховный главнокомандующий, пишет Вам 80-летний вынужденный переселенец из Кяльбаджарского района, на протяжении 27 лет живущий мечтой вернуться в родные края. Господин Президент, Вы многое сделали для страны и народа. Мы всегда верили, что однажды непременно вернемся в отчие края, на родные земли. Я очень счастлив, что этот день, наконец, настал. Уже совсем скоро, я уверен, мы вернемся в Кяльбаджар - этот удивительный край неописуемой красоты, с богатыми залежами и дивной природой. Дорогой Президент, заветное желание каждого кяльбаджарца - встретиться с Вами и Первым вице-президентом Мехрибан ханум в "Истису", известном своими целебными свойствами. Мы верим в Вас, победа будет за нами! Карабах - это Азербайджан! Да хранит Вас Аллах!”

Житель Агджабеди Тельман Гасанов: "Уважаемый господин Президент, мы несказанно рады освобождению наших земель от армянских оккупантов. Это было наше самое заветное желание. Мы, агджабединцы, равно, как и весь народ Азербайджана, гордимся Вами и счастливы, что Вы - наш Верховный главнокомандующий. Несмотря на обстрелы территории нашего района, в наших домах не гаснет свет и мы имеем возможность следить за новостями с фронта. Мы очень любим Вас, господин Президент. Спасибо за Вашу неутомимую деятельность во имя процветания Азербайджана, восстановления территориальной целостности и укрепления нашей независимости. Да поможет Вам Всевышний!"

Жительница Гянджи Мятанят Ахундзаде: "Дорогой Президент, мне 10 лет, я учусь в 5 классе. Мне не так много лет, но я готова отдать жизнь ради освобождения наших земель. Мы живем в Гяндже и враг часто бомбардирует наши дома. Но мы ничего не боимся, потому что у нас такой могучий Верховный главнокомандующий, как Вы, и сильная армия. Да здравствует наш Президент! Да здравствует Азербайджанская армия! Карабах - наш, Карабах - это Азербайджан!”

Житель Физули Эльмир Мамедзаде: "Уважаемый Президент, господин Верховный главнокомандующий, пишу Вам из Физулинского района. Благодаря Вашей неутомимой деятельности и решимости Азербайджанской армии наши земли уже совсем скоро будут освобождены. Спасибо Вам. Верю, недалек тот день, когда наш победоносный флаг будет развеваться в Шуше, Ханкенди, над всей карабахской землей. Да хранит Аллах Вас и нашу отважную армию! Карабах - наш! Карабах - это Азербайджан! Да здравствует наша славная армия!”

Житель Лянкярана Ровнаг Мамедов: "Многоуважаемый Президент! В первую очередь хочу засвидетельствовать Вам глубокое почтение. Не передать словами мою радость. Продолжая политический курс Общенационального лидера, Вы неустанно трудитесь во имя достижения великой победы и повышения авторитета нашей страны на мировой арене. Враг и его благодетели еще раз убедились в силе и мощи Азербайджана. Вы - неисчерпаемая сила азербайджанского народа и государства, его немеркнущее солнце. Подобно солнцу освещаете Вы все вокруг и дарите свое тепло. Господин президент, поздравляю Вас и нашу славную армию с победой. Да хранит Вас Всевышний! Карабах - это Азербайджан!”

Житель Билясуварского района Манаф Сулейманов: “Уважаемый господин Президент, от себя лично и от имени всей моей семьи поздравляю Вас, Вашу семью, наш народ и государство. Положив конец многолетнему конфликту вокруг наших земель, Вы пишите славные страницы нашей истории. Ваша дальновидная политика сплотила все политические партии, весь наш народ. Мы всегда будем поддерживать Вас. Я не мог сдержать слез, услышав весть об освобождении Джебраила. "Хвала Аллаху, этот день настал", - взмолился я. Да хранит Вас Всевышний, господин Президент".

Житель Физули Гарахан Теймуров: "Уважаемый Президент, господин Верховный главнокомандующий! Сердечно благодарю Вас за то, что Вы положили конец 27-летней тоске по Физули. Физулинцы, равно как и весь наш народ, всецело поддерживают Вас. Осуществляемая Вами священная миссия золотыми буквами вписана не только в нашу военную историю, но и в историю всего мира. Да здравствует наш Президент! Да здравствует наша армия!”

Житель Саатлинского района Фуад Керимов: “Уважаемый господин Президент, в ответ на очередную провокацию Армении наша бесстрашная армия проводит под Вашим командованием военные операции, в результате которых спустя почти 30 лет оккупации освобождаются наши земли. Поздравляю вас с одержанными победами. Пусть таких побед будет у Вас бесчисленное множество. Да ниспошлет Всевышний Вам сил для благоустройства освобожденного Карабаха”.