То, что происходит сейчас, является результатом некомпетентности Минской группы - Олжас Сулейменов

БАКУ /Trend/ - Олжас Сулейменов, живая легенда Казахстана и всего тюркского мира, известный общественно-политический деятель, дипломат, писатель, лауреат орденов "Достлуг" и "Шохрат", обратился к нашему народу по Азербайджанскому Телевидению. Он заявил, что находится рядом с Азербайджаном в эти исторические дни.

Trend представляет вашему вниманию обращение:

"Недавно журналист из Москвы обратился ко мне с вопросом, и вопрос начал так: "Конечно, вы на стороне Азербайджана". Я ответил: Азербайджан - не футбольная команда, чтобы я ее поддерживал. Азербайджан для меня родная страна, братский народ. Поэтому, если я сочувствую этому великому народу, этой республике, я делаю это с большой искренностью. Я провел прекрасные дни в Баку, Гяндже, Шуше, Физули и ряде других городов, я посетил их все. Произошло это в советское время, когда можно было туда ездить. Я в курсе происходящих там событий. Мы все живем с этой болью 30 лет. Мы опечалены трагедиями, которые начались в конце 80-х - начале 90-х годов. В те годы, во время событий "Черного января 1990 года", я бывал там.

То, что происходит сейчас, является результатом некомпетентности Минской группы, в которую входят влиятельные страны мира. К сожалению, 30 лет они ничего не делали. По этой причине сам Азербайджан был вынужден освободить свои земли. Конечно, я очень забеспокоился, когда услышал, что по Гяндже была выпущена ракета. Это совершенно запрещенная атака и настоящая провокация. Потому что ракетные обстрелы городов также запрещены международным правом. Армения грубо нарушила это правило. Приказ о ракетном ударе дает высшее должностное лицо государства. Вероятно, в этом случае приказ об атаке дал премьер-министр Армении. Это оскорбление для всех нас, и это нас расстраивает.

Но хорошие новости заключаются в том, что мы получаем известия о том, что некоторые районы и населенные пункты были освобождены от оккупации. Я слышал, что Физули освобожден. Не знаю, как там сейчас, но когда я был там, это был крайне очаровательный город. Я верю, что все семь регионов, которые 30 лет находились под оккупацией, будут освобождены. Я надеюсь, что Минская группа также оценит и поддержит борьбу Азербайджана за свои земли, которые он освобождает и обязательно освободит самостоятельно. Желаю успехов и мира родному Азербайджану. Я этого очень желаю. Выражаю свою любовь и привязанность азербайджанскому народу, желаю ему мира, спокойствия и светлых дней. Спасибо!".