В Будапеште прошла акция протеста против армянского террора в Гяндже (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Проживающие в Венгрии азербайджанцы провели перед базиликой Святого Иштвана ("Szent İstvan Basilica") в центре Будапешта санкционированную акцию, чтобы выразить протест против военных провокаций Армении и донести правду о нагорно-карабахском конфликте до венгерской общественности, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Госкомитет по работе с диаспорой Азербайджана.

В акции, организованной Азербайджанским молодежным объединением и Домом Азербайджана в Будапеште, участвовали члены азербайджанской диаспоры и тюркоязычных общин, азербайджанская молодежь, обучающаяся в стране, местные жители.

Участники акции, державшие в руках флаги Азербайджана, Турции и Венгрии и плакаты, на которых на английском и венгерском языках были написаны лозунги "Карабах - это Азербайджан!" и др., назвали преступлением против человечности гибель мирных жителей, в том числе малолетних детей, в результате актов вандализма, совершенных армянскими вооруженными силами в Гяндже и других населенных пунктах Азербайджана.

В завершение акции была зачитана декларация с связи с терактами, совершенными армянскими ВС в Гяндже, местным жителям были розданы брошюры, информирующие об армянской агрессии. Также информация об армянском вандализме была предоставлена представителям медиа.

(Текст: Кямаля Сеидова)