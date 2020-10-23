Генсек ОЭС поддержал Азербайджан

БАКУ /Trend/ - Генеральный секретарь Организации экономического сотрудничества (ОЭС) Хади Солейманпур направил письмо заместителю председателя - исполнительному секретарю правящей партии "Ени Азербайджан" (ПЕА) Али Ахмедову.

Как передает в пятницу Trend, в письме генсек выразил глубокую озабоченность по поводу недавнего нарушения режима прекращения огня и эскалации напряженности в нагорно-карабахском регионе, что создает серьезную угрозу региональному миру и стабильности.

"Выражаю мои глубокие соболезнования правительству Азербайджана, нашим азербайджанским братьям и сестрам, в частности семьям героических солдат, ставших шехидами, защищая свою родину и народ. Я также выражаю свою глубокую обеспокоенность в связи с нарушением международного гуманитарного права недавними нападениями на мирных жителей азербайджанского города Гянджа, находящегося далеко от зоны конфликта.

Как региональная экономическая организация, одним из важных членов которой является Азербайджан, ОЭС полностью осознает значение мира и стабильности в регионе для достижения социально-экономических целей. В этой связи уважение территориальной целостности и суверенитета Азербайджана является основополагающим и имеет большую ценность.

Пользуясь случаем, вновь выражаю нашу поддержку международным усилиям по немедленному и устойчивому прекращению огня для деэскалации ситуации и мирному урегулированию конфликта на основе международного права и соответствующих резолюций Совбеза ООН", - говорится в письме.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)