Религиозные конфессии Азербайджана продемонстрировали солидарность в борьбе с армянским террором (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - На фоне идущей Отечественной войны одним из самых актуальных вопросов является информационная борьба, сообщает в субботу Trend со ссылкой на Госкомитет по работе с религиозными структурами.

С этой точки зрения важное значение имеет донесение до мирового сообщества азербайджанских реалий, позиций по конфликту представителей неисламских конфессий, проживающих в Азербайджане.

В связи с этим Фонд пропаганды духовных ценностей при Госкомитете и ASAN Radio подготовили видеоролик, в котором отражены выступления представителей различных религиозных конфессий страны.

Видеоролик можно посмотреть посредством приведенного ниже линка:

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова.)