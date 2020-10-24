Религиозные конфессии Азербайджана продемонстрировали солидарность в борьбе с армянским террором (ВИДЕО)
БАКУ /Trend/ - На фоне идущей Отечественной войны одним из самых актуальных вопросов является информационная борьба, сообщает в субботу Trend со ссылкой на Госкомитет по работе с религиозными структурами.
С этой точки зрения важное значение имеет донесение до мирового сообщества азербайджанских реалий, позиций по конфликту представителей неисламских конфессий, проживающих в Азербайджане.
В связи с этим Фонд пропаганды духовных ценностей при Госкомитете и ASAN Radio подготовили видеоролик, в котором отражены выступления представителей различных религиозных конфессий страны.
Видеоролик можно посмотреть посредством приведенного ниже линка:
(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова.)
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