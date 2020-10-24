Подросток, погибший сегодня в результате армянского террора, приехал в Гянджу погостить (ФОТО)
БАКУ /Trend/ - Гражданин России 13-летний подросток Маяков Максим Васильевич, который был полон любви к жизни и мечтал о будущем, раненный 17 октября в результате ракетного удара Армении по Гяндже, сегодня скончался.
"Он приехал в Гянджу погостить у тети".
Об этом на своей странице в Twitter написал помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев, сообщает в субботу Trend.
(Текст: Кямаля Сеидова.)
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