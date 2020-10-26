Президент Ильхам Алиев: Если на нас будет оказана агрессия извне, то они увидят эти F-16

БАКУ/Trend/ - Если на нас будет оказана агрессия извне, то они увидят эти F-16.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в своем обращении к народу.

«В течение этого месяца, можно сказать, я каждый день даю интервью. Меня спрашивают, что у вас делают турецкие F-16? Я устал отвечать. Откройте, у вас есть спутник, разве вы не видите, что они делают? Идите и посмотрите, что делают F-16, находятся в воздухе, на земле? Все знают, что они на земле. Они прибыли для учений и остались, когда началась война. Наши турецкие братья оставили их, чтобы оказать нам моральную поддержку. И еще, если на нас будет оказана агрессия извне, то они увидят эти F-16. Хорошо, там, в аэропорту, осталось всего 5-6 самолетов. Каждый раз спрашивают об этом. Хорошо, я отвечаю на эти вопросы. Но спросите и у Армении, и у тех, кто дает им оружие. Задайте эти вопросы, зачем даете оружие? Ты заплатил? Знают ли граждане стран, производящих это оружие, сколько их товара пропало за месяц? Сколько их оружия мы уничтожили? Ни один журналист не задает мне этот вопрос. Разве это не интересно? Это интересно. Ничего. Мы уже привыкли к тому, что все эти годы в отношении Азербайджана не прекращались клевета, ложь, вымыслы. Теперь и зарубежная печать, и азербайджанский народ видят, что я отвечаю на все эти вопросы и отвечаю как надо»,- сказал глава государства.