Между Азербайджаном и Ираном налажено эффективное сотрудничество в сфере пограничной безопасности - МИД

БАКУ /Trend/ - Иран и Азербайджан связывают дружеские и добрососедские отношения, которые закреплены в соглашениях, подписанных двумя странами. Так, согласно Соглашению о принципах дружбы и сотрудничества между Азербайджаном и Ираном, подписанному в 2002 году, границы между двумя странами объявлены дружественными границами и основываются на принципах уважения к суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности международных границ.

Об этом в понедельник сказала Trend глава управления пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева, комментируя информацию о том, что Иран стянул к границе с Азербайджаном и Арменией военную технику.

Глава пресс-службы отметила, что иранская сторона была уведомлена об освобождении оккупированных территорий Азербайджана и взятии под полный контроль государственной границы с Ираном, а также о передаче пограничной линии под контроль Государственной пограничной службы Азербайджана.

"Между Азербайджаном и Ираном налажено эффективное сотрудничество в сфере пограничной безопасности. Мы верим, что это сотрудничество будет продолжено на основе взаимного доверия в пограничных пунктах на освобожденных территориях", - сказала Лейла Абдуллаева.

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)