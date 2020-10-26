В дипломатическом анклаве, где расположены посольства в Пакистане, создан специальный уголок, отражающий армянский террор (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - В дипломатическом анклаве, где расположены посольства в Пакистане, создан специальный уголок, отражающий армянский террор.

Как сообщили в понедельник Trend в посольстве Азербайджана в Пакистане, уголок создан, чтобы показать мировому сообществу последствия терроризма, совершенного Арменией против мирного населения Азербайджана, и почтить память наших соотечественников, погибших в результате этих актов терроризма в Гяндже, Мингячевире и других населенных пунктах. Уголок у посольства Азербайджана в Исламабаде посещают официальные лица Пакистана, главы дипломатических миссий и международных организацией в этой стране, дипломаты, представители СМИ и общественности Пакистана, живущие в Исламабаде азербайджанцы.

Ознакомившись с уголком, где установлены плакаты, постеры и лозунги, отражающие последствия армянского террора, посетители зажигают свечи, а также возлагают цветы и игрушки в память об убитых мирных гражданах. На большом мониторе, установленном около посольства, демонстрируются документальные фильмы о последствия многочисленных ракетных обстрелов Гянджи и других азербайджанских городов.

Посетители, выражая солидарность с Азербайджаном и поддержку его праву на самооборону, жестко осуждают нападения и зверства против мирных жителей, совершаемых Арменией вопреки нормам и принципам международного права, в том числе международному гуманитарному праву, Женевским конвенциям, а также гуманитарному режиму прекращения огня.

(Текст: Турал Гараджаев)