Уничтоженная военная техника ВС Армении - СПИСОК

БАКУ /Trend/ - На различных направлениях фронта были уничтожены и выведены из строя большое количество живой силы, 1 танк Т-72, 4 Д-30 и 3 Д-20 гаубицы-пушки, 1 ЗРК "Оса-АКМ", 1 РСЗО БМ-21 "Град", 1 радиолокационная станция и 6 единиц автомобильной техники ВС Армении.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.

В настоящее время наши войска контролируют оперативную обстановку.