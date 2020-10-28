Вопреки давлению на Азербайджан, Президент Ильхам Алиев не свернул с праведного пути - политолог

Политика 28 октября 2020 09:47 (UTC+04:00)
Вопреки давлению на Азербайджан, Президент Ильхам Алиев не свернул с праведного пути - политолог

БАКУ /Trend/ - Вопреки давлению всех трех стран-сопредседателей на Азербайджан, Президент Ильхам Алиев не свернул с пути справедливости.

Об этом во вторник сказала Trend замдиректора по научным делам Института кавказоведения НАНА, доктор политических наук Рамиля Дадашова.

По ее словам, это доказывает, что Азербайджан побеждает как на поле боя, так и на дипломатическом поприще.

"Решимость Верховного главнокомандующего Президента Ильхама Алиева изгнать вооруженные силы Армении с оккупированных территорий Азербайджана, успешное продвижение азербайджанской армии и ежедневные новости об очередных победах вызвали и вызывают чувство гордости у каждого азербайджанца, вновь подтверждает мужество и непобедимость азербайджанского народа. Как и отметил Президент Ильхам Алиев в обращении к народу - "Мы утвердили азербайджанский народ как гордый народ, как отважный народ, как непобедимый народ. Никакое давление не может повлиять на нас. Никакая угроза не сможет свернуть нас с пути".

Потому что мы на справедливом пути. Сегодня отважная азербайджанская армия продолжает борьбу за освобождение наших земель и ведет решительную борьбу по изгнанию с азербайджанских земель последнего оккупанта", - подчеркнула Дадашова.

Она отметила, что сегодня в Азербайджане народ, армия и Президент объединились в один кулак и удар направлен против коварного противника - Армении.

"Наш Верховный Главнокомандующий неоднократно призывал руководство Армении не отправлять свой народ на войну, вывести свои вооруженные силы с наших земель. Однако, руководство Армения влечет свой народ к смерти и разрушению, втягивает в войну даже детей школьного возраста, женщин и стариков", - добавила Рамиля Дадашова.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев)

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Снят фильм о военном преступлении армянских ВС против Гянджи (ВИДЕО)
Снят фильм о военном преступлении армянских ВС против Гянджи (ВИДЕО)
Деятели культуры Азербайджана и Турции осудили армянский вандализм в проекте АМИ Trend и Международного центра мугама (ФОТО/ВИДЕО)
Деятели культуры Азербайджана и Турции осудили армянский вандализм в проекте АМИ Trend и Международного центра мугама (ФОТО/ВИДЕО)
Издана виниловая пластинка с архивными записями Муслима Магомаева
Издана виниловая пластинка с архивными записями Муслима Магомаева
Loading Bars
Лента новостей
Скончался заслуженный артист Этибар Гасымбейли Социум 10:28
Распространены кадры военной техники и вооружения, брошенных ВС Армении в боях на Губадлинском направлении (ВИДЕО) Политика 10:28
Жительница Гадрута Евгения Бабаян призвала армянское население содействовать установлению мира в Карабахе (ВИДЕО) Нагорно-карабахский конфликт 10:27
Цены на драгметаллы в Азербайджане изменились разнонаправленно Финансы 10:15
Мы очень гордимся, когда готовим пакеты с помощью для нашей армии - Зумруд Гаджиева (ВИДЕО) Общество 10:10
Армения продолжает нарушать гуманитарный режим прекращения огня Политика 10:04
Расширены полномочия Госагентства по туризму Азербайджана Туризм 10:01
Небезызвестный "кокейшн бюро" Пашиняна и исторические реалии (ДОКУМЕНТ) Общество 09:57
Туркменистан ведет работу по цифровизации консульской службы Финансы 09:52
Манат укрепился по отношению к евро и рублю Финансы 09:47
Вопреки давлению на Азербайджан, Президент Ильхам Алиев не свернул с праведного пути - политолог Политика 09:47
В Люксембурге прошла акция протеста против армянского террора Нагорно-карабахский конфликт 09:39
Значительное продвижение ВС Азербайджана на фронте сильно беспокоит некоторые страны – иорданский генерал-майор Нагорно-карабахский конфликт 09:38
В Эдмонтоне осудили террористические акты в Гяндже Нагорно-карабахский конфликт 09:26
В SOCAR AQŞ назначен новый генеральный директор Энергетика 09:24
Глава МИД Азербайджана поблагодарил Турцию Политика 09:11
ВС Армении отступили, неся потери - минобороны Нагорно-карабахский конфликт 09:01
Уничтоженная военная техника ВС Армении - СПИСОК Нагорно-карабахский конфликт 08:56
Минобороны о последней обстановке на фронте по состоянию на 28 октября Нагорно-карабахский конфликт 08:45
В Британии назвали малоэффективными первые вакцины от COVID-19 Европа 08:13
Территория Тертерского района подверглась артиллерийскому обстрелу - минобороны Нагорно-карабахский конфликт 07:58
Спикер парламента Ирана сообщил, что заразился коронавирусом Общество 07:50
148 инфицированных коронавирусом выявили за сутки в Казахстане Казахстан 07:30
Гахария обещает за четыре года разобраться с недостатками системной инфраструктуры Грузия 07:15
В первом квартале этого года экспорт стали из Ирана занял первое место в этом секторе Экономика 07:00
«Ливерпуль» забил 10 000-й мяч в своей истории Спорт 06:46
Трамп заявил, что Россия и Китай завидуют вооружениям США США 06:26
Режим обязательного ношения медицинских масок начался в России Россия 05:55
В Теннесси два человека погибли в ДТП с участием школьного автобуса США 05:32
На главный атомный регулятор Японии совершили кибератаку Другие страны 05:16
Сайт предвыборного штаба Трампа взломали США 04:50
Число выздоровевших от коронавируса в Турции превысило 317 тысяч Турция 04:21
Трамп пообещал сделать бесплатным лечение в США COVID-19 препаратом от Regeneron США 04:03
В Колумбии пять человек пострадали при обрушении крыши склада Другие страны 03:46
Глава Евросовета считает важной задачей подготовку ЕС к использованию вакцин Европа 03:29
В Канаде из-за последствий заражения коронавирусом умерли более 10 тыс. человек Другие страны 03:05
"Реал" в добавленное время ушел от поражения в матче ЛЧ с мёнхенгладбахской "Боруссией" Спорт 02:43
Свыше 20 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы Россия 02:22
Итальянская полиция пресекла новую попытку беспорядков в Риме Европа 02:03
Тест Байдена на коронавирус дал отрицательный результат США 01:42
Президент Узбекистана принял министра нацобороны Турции Узбекистан 01:25
Свыше 68 млн человек досрочно проголосовали на выборах в США США 01:08
ВОЗ зафиксировала рекордный рост числа заражений коронавирусом за неделю В мире 00:49
Байден на заключительном митинге подверг критике действия Трампа при борьбе с пандемией США 00:31
В Москве за сутки умерли 75 пациентов с коронавирусом Россия 00:14
Мехрибан Алиева: Сколько еще невинных людей должно погибнуть от рук армянских агрессоров, прежде чем мировое сообщество перестанет молчаливо взирать на эти преступления? (ФОТО) Политика 27 октября 23:50
Бартомеу покинул пост президента футбольного клуба "Барселона" Спорт 27 октября 23:40
Путин и Эрдоган обсудили нагорно-карабахский конфликт Нагорно-карабахский конфликт 27 октября 23:13
Граждане пишут главе государства: Результаты Ваших решительных и взвешенных шагов безмерно радуют нас Политика 27 октября 23:01
МАГАТЭ подтвердило строительство Ираном завода по центрифужному обогащению урана Ядерная программа 27 октября 22:59
Решительно осуждаем бесчеловечное нападение Армении на город Барда - МИД Турции Политика 27 октября 22:43
В Великобритании отмечен новый суточный рекорд смертности от COVID-19 Европа 27 октября 22:23
Президента Алжира госпитализировали Другие страны 27 октября 22:05
Мы крайне рады слышать об освобождении азербайджанских земель - правящая партия Турции Политика 27 октября 21:37
Армения не хочет принимать своих граждан и тела своих же военнослужащих - Госкомиссия (ФОТО) Политика 27 октября 21:36
В ЕК предупреждают о нехватке вакцины от коронавируса для европейцев до 2022 года Европа 27 октября 21:33
Многотысячная антифранцузская демонстрация прошла в столице Бангладеш Другие страны 27 октября 21:16
Армия Азербайджана не обстреливает гражданское население - минобороны Нагорно-карабахский конфликт 27 октября 21:10
Армения продолжает совершать военные преступления и теракты - омбудсмен Политика 27 октября 20:54
CNBC: Байден опережает Трампа на 11 процентных пунктов в общенациональном опросе США 27 октября 20:38
За прошедшие сутки Армения неоднократно нарушала гуманитарный режим прекращения огня - минобороны Политика 27 октября 20:23
Президент ФИФА Джанни Инфантино заразился коронавирусом В мире 27 октября 20:13
Армения даже не забирает с поля боя тела своих военнослужащих - помощник Президента Азербайджана Политика 27 октября 20:09
Высказывания армянской стороны о гуманитарном режиме прекращения огня - не что иное, как лицемерие - помощник Президента Политика 27 октября 20:08
Армения применила ракетную бомбу при атаке на Барду - Хикмет Гаджиев Политика 27 октября 20:07
Коварные замыслы Армении или ложный гуманизм - анализ реальных фактов Политика 27 октября 20:00
МИД Азербайджана распространил информацию о ракетном обстреле Барды со стороны Армении Политика 27 октября 19:45
Армении нужно 25 лет, чтобы восполнить арсенал потерянной военной техники – Вюсал Гасымлы Политика 27 октября 19:32
В результате артобстрела Барды армянскими вооруженными силами серьезно пострадали 5 частных домов - МЧС (ФОТО/ВИДЕО) Происшествия 27 октября 19:21
Иран представит план по урегулированию карабахского конфликта - МИД Ирана Политика 27 октября 19:08
ВС Армении обстреляли Барду из кассетных снарядов - помощник Президента (ФОТО) Политика 27 октября 19:05
Освобожденные от оккупации территории Азербайджана принесут миллиарды долларов экономике страны - Вюсал Гасымлы Экономика 27 октября 19:01
Иран готов к переговорам по эксплуатации гидроузлов Худаферин и Гыз Галасы - Аббас Ирагчы Политика 27 октября 18:52
Министерство об основных показателях экономического сотрудничества Грузии и Украины Бизнес 27 октября 18:45
Снят фильм о военном преступлении армянских ВС против Гянджи (ВИДЕО) Культура 27 октября 18:41
Определен состав сборной Азербайджана по художественной гимнастике на Чемпионат Европы в Киеве Общество 27 октября 18:29
Неизбирательные и целенаправленные нападения Армении на мирных жителей продолжаются - помощник Президента Азербайджана Нагорно-карабахский конфликт 27 октября 18:20
Генпрокуратура Азербайджана озвучила имена погибших в результате армянского террора в Барде Политика 27 октября 18:13
Политика убийства детей и военные преступления руководства Армении продолжаются - Хикмет Гаджиев Нагорно-карабахский конфликт 27 октября 18:06
Чавушоглу и Лавров обсудили ситуацию в Карабахе Нагорно-карабахский конфликт 27 октября 18:06
Армения не сможет долго выстоять в этой войне - Вюсал Гасымлы Политика 27 октября 18:03
ООН: Убытки туристического сектора в мире из-за пандемии составили $730 млрд Другие страны 27 октября 18:02
Армения прибегает к военным преступлениям в виде убийства мирных жителей, атакуя Барду реактивными ракетами - помощник Президента Азербайджана Нагорно-карабахский конфликт 27 октября 18:01
В результате ракетного обстрела ВС Армении Барды погибли и ранены маленькие дети Политика 27 октября 18:01
Объем рынка обязательного non-life страхования в Азербайджане составил около 140 млн манатов Финансы 27 октября 17:56
Обсуждена важность расширения связей между азербайджанскими и иранскими СМИ Политика 27 октября 17:52
Туркменистан и Казахстан нацелены на расширение взаимодействия в сфере ж\д перевозок Транспорт 27 октября 17:46
Обнародована сумма сделок в национальной валюте на бирже Туркменистана за сентябрь Финансы 27 октября 17:42
Данные по гостиничному бизнесу в Азербайджане за 9 месяцев 2020 года Туризм 27 октября 17:42
Туркменистан и Афганистан привержены развитию двусторонних связей по всему спектру сотрудничества Туркменистан 27 октября 17:41
ВС Армении обстреливают территории Гёранбойского, Тертерского и Бардинского районов Политика 27 октября 17:38
ВС Армении выпустили ракету по Барде, погибло четверо мирных жителей, ранено 10 человек (ФОТО) Политика 27 октября 17:34
Призыв Гарегина II к войне не вмещается в рамки религии – Роберт Мобили Политика 27 октября 17:23
Замглавы МИД Ирана посетит Москву для обсуждения ситуации вокруг Карабаха Нагорно-карабахский конфликт 27 октября 17:19
В Армении складывается критическая ситуация и Пашинян не может никак на нее повлиять – российское издание Нагорно-карабахский конфликт 27 октября 17:09
О мерах поддержки субъектов МСБ рассказали в Комитете государственных доходов Казахстана Финансы 27 октября 17:08
Узбекистан принимает меры по развитию международного туризма Туризм 27 октября 17:06
Половина людей носит маску на подбородке - TƏBİB Общество 27 октября 17:02
Видеозапись уничтожения "министра обороны" так называемого режима (ВИДЕО) Политика 27 октября 17:01
Азербайджан увеличил экспорт рыбы и морепродуктов почти вдвое Бизнес 27 октября 16:59
Все новости