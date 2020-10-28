Вопреки давлению на Азербайджан, Президент Ильхам Алиев не свернул с праведного пути - политолог

БАКУ /Trend/ - Вопреки давлению всех трех стран-сопредседателей на Азербайджан, Президент Ильхам Алиев не свернул с пути справедливости.

Об этом во вторник сказала Trend замдиректора по научным делам Института кавказоведения НАНА, доктор политических наук Рамиля Дадашова.

По ее словам, это доказывает, что Азербайджан побеждает как на поле боя, так и на дипломатическом поприще.

"Решимость Верховного главнокомандующего Президента Ильхама Алиева изгнать вооруженные силы Армении с оккупированных территорий Азербайджана, успешное продвижение азербайджанской армии и ежедневные новости об очередных победах вызвали и вызывают чувство гордости у каждого азербайджанца, вновь подтверждает мужество и непобедимость азербайджанского народа. Как и отметил Президент Ильхам Алиев в обращении к народу - "Мы утвердили азербайджанский народ как гордый народ, как отважный народ, как непобедимый народ. Никакое давление не может повлиять на нас. Никакая угроза не сможет свернуть нас с пути".

Потому что мы на справедливом пути. Сегодня отважная азербайджанская армия продолжает борьбу за освобождение наших земель и ведет решительную борьбу по изгнанию с азербайджанских земель последнего оккупанта", - подчеркнула Дадашова.

Она отметила, что сегодня в Азербайджане народ, армия и Президент объединились в один кулак и удар направлен против коварного противника - Армении.

"Наш Верховный Главнокомандующий неоднократно призывал руководство Армении не отправлять свой народ на войну, вывести свои вооруженные силы с наших земель. Однако, руководство Армения влечет свой народ к смерти и разрушению, втягивает в войну даже детей школьного возраста, женщин и стариков", - добавила Рамиля Дадашова.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев)