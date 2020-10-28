Последняя ситуация на территории армянского террора в Барде (ВИДЕО)

БАРДА /Trend/ - На территории в райцентре Барды, подвергнутой сегодня ракетным ударам Армении, продолжаются поисково-спасательные работы.

Находящийся на месте корреспондент Trend сделал съемки о последней ситуации на территории.

Напомним, что в результате ракетного обстрела Барды со стороны ВС Армении погибли 19 и ранены около 60 человек.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова.)