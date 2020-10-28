Иран жестко осудил ракетную атаку на Барду

БАКУ /Trend/ - Иран резко осуждает ракетную атаку Армении на азербайджанский город Барду, в результате чего погибли и получили ранения множество гражданских лиц.

Об этом в среду сообщили Trend в посольстве Ирана в Азербайджане.

Диппредставительство разделяет горечь семей погибших и желает раненым скорейшего выздоровления.

В посольстве также отметили, что согласно международному праву, атаки на города и невинных жителей являются военным преступлением, и немедленно должны быть прекращены.

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)