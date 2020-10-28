Армянская армия продолжает геноцид мирных азербайджанских жителей - минобороны Турции

БАКУ /Trend/ - Армянская армия, вынужденная сотрудничать с террористической организацией PПK, нарушая гуманитарные режимы прекращения огня сразу после их объявления, продолжает геноцид гражданских лиц Азербайджана.

Об этом говорится в обращении министерства национальной обороны Турции, сообщает в среду Trend.

В обращении говорится, что азербайджанская армия, продолжая свою миссию, ведет героическую борьбу на фронте, освободив 183 населенных пункта.

(Текст: Кямаля Сеидова.)