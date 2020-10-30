Атака на Барду - преступление, соучастниками которого являются воздерживающиеся от осуждения Армении международные организации - зампред парламентского комитета

БАКУ /Trend/ - Ракетный обстрел из запрещенного оружия гражданского населения Барды является военным преступлением оккупационной армии Армении. В то же время, соучастниками этого преступления выступают международные организации, которые умалчивают об этих преступлениях и не осуждают Армению.

Об этом в четверг сказал Trend заместитель председателя комитета по обороне, безопасности и борьбе с коррупцией Милли Меджлиса (парламент), главный редактор газеты "Ени Азербайджан" Хикмет Бабаоглу.

По его словам, международные организации, правозащитные структуры закрывают глаза на военные преступления, совершенные в Гяндже, Нафталане, Барде и Тертере, хранят молчание, что побуждает армянских террористов повторять такие преступления.

"Армяне думают, что эти преступления не будет осуждены и останутся безнаказанным. Поэтому международные правозащитные организации не должны хранить молчание относительно действий армян, которые берут на прицел мирное население. Подобные нападения на Гянджу и Барду, являются не только военными преступлениями, но и террористическими актами, совершенными на государственном уровне. К сожалению, некоторые правозащитные организации умалчивают об этих преступлениях, совершенных армянами. Фактически это равносильно поддержке Армении. Считаю, что отныне соответствующие правозащитные институты, международные и гуманитарные организации, отдельные государства, серьезно осудив оккупанта, должны потребовать от него воздержаться от таких шагов", - сказал Бабаоглу.

Относительно наказания лиц, подвергших мирное азербайджанское население ракетным обстрелам, зампред парламентского комитета сказал, что армия Азербайджана на поле боя должным образом наказывает армянских террористов. По словам Хикмета Бабаоглу, гибель невинных людей не останется не отомщенной.

"Однако, эти события вновь подтвердили тот факт, что структуры, выдающие себя за правозащитные организации, на самом деле не являются таковыми, а просто используются в качестве рычага политического давления на отдельные государства под предлогом правозащитной деятельности. Поэтому Азербайджан надеется только на свою армию. Любой, кто совершит преступление против граждан Азербайджана, будет наказан нашей армией", - добавил Хикмет Бабаоглу.

(Текст: Турал Гараджаев)