Шесть наемников, доставленных Арменией в Нагорный Карабах, объявлены в розыск - Генпрокурор

БАКУ /Trend/ - Шесть наемников, доставленных в Нагорный Карабах Арменией и участвующие в боевых действиях против Азербайджана, объявлены в розыск.

Как передает в пятницу Trend, об этом сказал Генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев. По его словам, в ходе расследования выяснилось, что гражданин Грузии по фамилии Чахарян, был завербован Арменией в качестве наемника, он, сформировав преступную группировку, принимает участие в боях против Азербайджана.

"Кроме того, в розыске находятся граждане Франции Минатанян, Овсепян, Артур Ованнисян и гражданин США Бадасян, они вовлекли в боевые действия и других лиц. Мы уведомили об страны, гражданами которых они являются, и там было вынесено решение о привлечении их к ответственности", - сказал Кямран Алиев.

Генеральный прокурор добавил, что в настоящее время следствию известны данные о привлечении к боям граждан Ливана, Грузии, Греции и других стран.

"По этим фактам ведутся расследования, по завершению которых и эти лица будут объявлены в международный розыск", - подытожил Кямран Алиев.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев)