Армения отказалась забрать тело 84-летнего армянина - Госкомиссия

БАКУ /Trend/ - Как сообщалось ранее, хотя азербайджанская сторона при посредничестве МККК попыталась передать Армении 84-летнего Мишу Мелкумяна, который был обнаружен в беспомощном состоянии из-за того, что в результате отступления армян из Гадрута он был оставлен без питания и воды, противная сторона, проявив антигуманность, отказалась принимать тело Мелкумяна.

Как передает в пятницу Trend, об этом говорится в информации Государственной комиссии Азербайджана по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан.

Страдающий хронической ишемической болезнью сердца, почечной недостаточностью, пневмонией, пролежнями и другими серьезными заболеваниями, Мелкумян был немедленно госпитализирован, для стабилизации его состояния были осуществлены все необходимые лечебные процедуры с проведением соответствующего оформления. Тяжелое состояние здоровья Мелкумяна также было подтверждено врачами-специалистами МККК. Несмотря на принятые меры, Мелкумян скончался ночью 30 октября, эпикриз о его заболеваниях был передан МККК. Несмотря на достижение предварительного согласия о передаче тела Мелкумяна при посредничестве МККК и проведение всех организационных работ азербайджанской стороной, Армения, вновь демонстрируя неуважение к нормам международного гуманитарного права, отказалась забрать тело Мелкумяна и передать его членам семьи.

Попытки представить Мелкумяна как военнопленного являются составной частью кампании лжи, осуществляемой Арменией для сокрытия своих антигуманных действий.