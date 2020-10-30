В рядах ВС Армении сражаются и священники - ФОТОФАКТ

БАКУ /Trend/ - Армения вновь подтвердила, что в карабахской войне принимают участие армянские священники.

Как передает в пятницу Trend, в своем сегодняшнем заявлении представитель минобороны Армении Арцрун Ованнисян сообщил, что в боях активное участие принимают два священника - Казарян и Нерсисян.

"Прошлой ночью шли бои. Наши священники Казарян и Нерсисян молились вчера ночью за наших солдат и принимали участие в боях", - сказал Ованнисян.

Он также представил фотографии участвующих в боях священников.

Как отмечалось ранее, в основе всех религий стоит мир, и духовенство обычно играет роль в предотвращении конфликтов. Однако армянские священники поступают наоборот. Ещё за несколько часов до начала "гуманитарного режима прекращения огня" Католикос всех армян Гарегин II призывал армян присоединиться к войне и убивать азербайджанцев.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)