Наша поддержка и молитвы с тобой, братская Турция! - глава МИД Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов выразил соболезнования в связи с землетрясением, произошедшим в турецком городе Измир.

Как сообщает в субботу Trend, глава МИД Азербайджана поделился публикацией в связи с этим на своей официальной странице в Facebook.

"Во время телефонного разговора с моим братом Мевлютом Чавушоглу я выразил глубокие соболезнования семьям и близким людей, погибших в результате землетрясения в Измире, пожелал от Всевышнего скорейшего исцеления пострадавшим. Наши солидарность, поддержка, молитвы с тобой, братская Турция!" - говорится в публикации.