Армения нарушила режим прекращения огня на армяно-азербайджанской границе

БАКУ /Trend/ - Подразделения армянских вооруженных сил подвергли обстрелу из минометов и стрелкового оружия позиции азербайджанских подразделений на армяно-азербайджанской государственной границе, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Минобороны.

В ночь на 2 ноября, в разное время, с территории Ноемберянского, Бердского и Варденисского районов Армении, армянские вооруженные силы подвергли обстрелу позиции подразделений ВС Азербайджана, расположенные в Газахском, Товузском и Дашкесанском районах.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев)