Уничтожен армянский штурмовик СУ-25 - минобороны Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Благодаря бдительности личного состава азербайджанских подразделений уничтожен армянский штурмовик СУ-25, атаковавший азербайджанские позиции.

Об этом сообщает в понедельник Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана.

Кроме того, в ходе боев армянские войска, потеряв до 30 военнослужащих в живой силе, были вынуждены отступить на территорию Армении.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)