Президент Ильхам Алиев принял делегацию во главе с экс-премьером Турции (ФОТО)

Политика 2 ноября 2020 13:45 (UTC+04:00)
Президент Ильхам Алиев принял делегацию во главе с экс-премьером Турции (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев 2 ноября принял делегацию во главе с экс-премьером Турции Бинали Йылдырымом.

Президент Ильхам Алиев принял делегацию во главе с экс-премьером Турции (ФОТО) - Gallery Image
Президент Ильхам Алиев принял делегацию во главе с экс-премьером Турции (ФОТО) - Gallery Image
Президент Ильхам Алиев принял делегацию во главе с экс-премьером Турции (ФОТО) - Gallery Image
Президент Ильхам Алиев принял делегацию во главе с экс-премьером Турции (ФОТО) - Gallery Image
Президент Ильхам Алиев принял делегацию во главе с экс-премьером Турции (ФОТО) - Gallery Image
Президент Ильхам Алиев принял делегацию во главе с экс-премьером Турции (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Президент Ильхам Алиев принял делегацию во главе с экс-премьером Турции (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Президент Ильхам Алиев принял делегацию во главе с экс-премьером Турции (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Президент Ильхам Алиев принял делегацию во главе с экс-премьером Турции (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Президент Ильхам Алиев принял делегацию во главе с экс-премьером Турции (ФОТО) - Gallery Thumbnail
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