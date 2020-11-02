Президент Ильхам Алиев: Азербайджанская армия освободила от оккупации еще несколько сел Джебраильского, Зангиланского и Губадлинского районов
БАКУ /Trend/ - Победоносная Азербайджанская армия освободила от оккупации села Чапран, Хаджи Исаглы, Гоша Булаг Джебраильского района, села Дере Гилятаг, Беюк Гилятаг Зангиланского района, села Ишиглы, Мурадханлы, Миланлы Губадлинского района.
Да здравствует Азербайджанская армия! Карабах – это Азербайджан!
Как сообщает Trend, об этом написал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в своем Twitter аккаунте.
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Президент Ильхам Алиев: Азербайджанская армия освободила от оккупации еще несколько сел Джебраильского, Зангиланского и Губадлинского районов
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