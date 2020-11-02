Уничтожена живая сила ВС Армении (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Точными ударами уничтожена живая сила ВС Армении, находящаяся в пункте постоянной дислокации, окопах и на огневых позициях.

Как сообщили в понедельник Trend в министерстве обороны, в то же время штаб ВС Армении в направлении Гырмызы Базара также был обстрелян.

(Редактор: Наталья Кочнева)