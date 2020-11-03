Армения распространяет очередную провокационную информацию об ударе по мечети Гевхар Ага - помощник Президента

БАКУ /Trend/ - Армения утверждает, что якобы вооруженные силы Азербайджана подвергли обстрелу мечеть Гевхар Ага в Шуше.

Как передает во вторник Trend, об этом в ходе сегодняшнего брифинга сказал помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев.

Он сообщил, что таким образом Армения пытается распространить дезинформацию.

"Между Азербайджаном и Арменией нет религиозного конфликта. Вооруженные силы Азербайджана не подвергают обстрелу гражданские объекты. Мечеть Гевхар Ага - исторический памятник Азербайджана, она крайне важна для нас. Распространяемая информация является очередной провокацией Армении", - добавил Хикмет Гаджиев.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)