Армения продемонстрировала свое истинное лицо, запустив баллистические ракеты по Гяндже, Барде и другим городам - Хикмет Гаджиев (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Армения продемонстрировала свое истинное лицо, запустив баллистические ракеты по Гяндже, Барде и другим городам Азербайджана.

Как сообщает Trend, об этом на своей странице в Twitter написал помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев.

"Таким воинственным заявлением и основанным на сфабрикованном нарративе МИД Армении готовит почву для неизбирательных нападений на мирных жителей Азербайджана. Армения как государство, поддерживающее терроризм, продемонстрировала свое истинное лицо, запустив баллистические ракеты "Смерч" и "СКАД" по Гяндже, Барде и другим", - написал он.