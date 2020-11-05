Азербайджанская армия развеяла миф о "непобедимости армянской армии" – депутат

БАКУ /Trend/ - Интервью Президента Азербайджана Ильхама Алиева итальянской газете La Repubblica было очень важным с точки зрения доведения справедливой позиции Азербайджана до всего мира.

Об этом сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Хикмет Бабаоглу.

По его словам, в то же время это послужило укреплению на дипломатическом поприще достижений, завоеванных азербайджанской армией на поле боя.

"Продолжение военных успехов на дипломатическом фронте - одна из самых актуальных задач на данном этапе. Поэтому все интервью, которые дал Президент Ильхам Алиев ведущим мировым СМИ с 27 сентября, по сути создают политическую безопасность для успеха нашей армии, что открывает хорошие возможности для следующих шагов.

В первую очередь, обратив внимание на правовые аспекты вопроса и тот факт, что оккупация продолжалась почти 30 лет, при этом соответствующие международные организации для урегулирования вопроса фактически не предприняли никаких шагов, Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что все мирные переговоры остались без результата, а сложившаяся ситуация воодушевила страну-оккупанта на захват новых земель нашей страны.

Разумеется, Азербайджан уже не мог терпеть это, новые военно-политические провокации Армении обусловили переход конфликта в активную фазу. Азербайджанская армия показала всему миру свою силу, за короткий срок добившись серьезных военных успехов, разрушив сложившийся годами миф о "непобедимости армянской армии". Это нанесло серьезный удар по оккупационной политике, основанной на армянском фашизме, создало новые предпосылки для мира в регионе. Таким образом, возникла новая военно-политическая реальность. Премьер-министр страны-оккупанта Пашинян был вынужден обзванивать мировых лидеров и просить помощи в той или иной форме. Это был исторический урок для страны-оккупанта и ее террористической армии.

Однако, несмотря на все это, Азербайджан по-прежнему привержен международному праву и его требованиям, скорейшему урегулированию конфликта путем переговоров. Для этого, прежде всего, должны быть выполнены четыре резолюции Совета Безопасности ООН. Учитывая, что армия Азербайджана уже освободила часть территорий, Армения должен предоставить график вывода оккупационных сил из остальных оккупированных территорий Азербайджана.

Опыт показывает, что Армения этого не делает, а, наоборот, нарушает соглашения о режиме прекращения огня, чтобы обострить ситуацию. Вдобавок к этому, привлекая в так называемую "армию Нагорного Карабаха" иностранных граждан, наемников, членов РПК и других террористических группировок с Ближнего Востока, нарушает требования международного права. Поэтому, пока не будет положен конец оккупации, армия Азербайджана продолжит легитимные и основанные на международном праве контрнаступательные операции. Только в этом случае в регионе будут обеспечены мир и безопасность", - добавил Хикмет Бабаоглу.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Юсиф Агаев.)