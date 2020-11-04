Дильгам Аскеров и Шахбаз Гулиев увезены в Армению

БАКУ /Trend/ - Азербайджанцы Дильгам Аскеров и Шахбаз Гулиев, взятые в заложники армянами, переведены из Шушинской тюрьмы.

Об этом сказал Trend сын Дильгама Аскерова Кюрдоглу Аскеров.

По его словам, об этом сообщили ему сегодня сотрудники Международного комитета Красного Креста (МККК).

"Сегодня в полдень позвонили из комитета и сказали, что моего отца и Шахбаза Гулиева вывезли из Шушинской тюрьмы в Армению. В комитете сказали, что у них нет информации, на какую именно территорию в Армении их увезли. Их местонахождение в настоящее время уточняется. Как только их местонахождение будет установлено, сотрудники комитета посетят их и затем сообщат нам. Лишь сказали, что проинформируют нас о дальнейшем состоянии заложников", - добавил сын Дильгама Аскерова.

Он также сказал, что последний раз Международный комитет Красного Креста посещал заложников в сентябре: "В то время отец нам также прислал письмо. В письме отец сказал, что все нормально. После этого новостей нет".

(Автор: Самир Али)