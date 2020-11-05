Беспомощная перед лицом успешного контрнаступления азербайджанской армии Армения распространяет фейковые новости - минобороны

БАКУ /Trend/ - За последние сутки бои продолжались на Агдеринском и Ходжавендском направлениях фронта, на Зангиланском направлении была предотвращена армянская провокация.

Об этом на сегодняшнем брифинге сказал пресс-секретарь министерства обороны, полковник-лейтенант Анар Эйвазов, сообщает в четверг Trend.

Отметив, что штаб 7-го горнострелкового полка 10-ой горнострелковой дивизии, солдатские казармы, несколько единиц автомобильной техники с боеприпасами и другая военная инфраструктура вооруженных сил Армении в селе Тонашен разрушены, Эйвазов добавил, что Армения, беспомощная перед лицом успешного контрнаступления азербайджанской армии под руководством Верховного Главнокомандующего, распространяет фейковые новости.

"Азербайджанская армия точными ударами уничтожает только легитимные военные цели, что наглядно демонстрируется и на видеозаписях", - добавил Анар Эйвазов.

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)