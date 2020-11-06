Армяне разграбили на оккупированных территориях Азербайджана свыше 700 памятников

БАКУ /Trend/ - Министерство культуры озвучило число культурных памятников, находящихся на оккупированных территориях Азербайджана и разграбленных армянами в результате агрессии Армении.

Как сообщает в пятницу Trend, в ходе мероприятия в Национальном художественном музее Азербайджана, заведующая отделом информации и общественных связей министерства культуры Марьям Гафарзаде сказала, что на оккупированных территориях Азербайджана, наряду с жилыми домами, образовательными, промышленными и сельскохозяйственными объектами, разрушены сотни учреждений культуры, в том числе обладающие книжным фондом в объеме 4,6 миллиона книг 927 библиотек, 808 дворцов культуры, клубов и других учреждений культурной самодеятельности, 85 музыкальных и художественных школ. Помимо этого, по словам Гафарзаде, жертвами армянского вандализма стали 22 музея и музейных филиала, где демонстрировались свыше 100 тысяч экспонатов, а также четыре художественные галереи, четыре театра, два концертных зала, восемь парков культуры и отдыха.

"Помимо этого, разграблены взятые на государственный учет до начала конфликта свыше 700 исторических и культурных памятников, в том числе 11 и 15-пролетные Худаферинские мосты в Джабраильском районе, святилища Гянджасар и Худавенд в Кельбаджарском районе, мавзолей в селе Хачын Турбетли Агдамского района, одна из древнейших стоянок людей - Азыхская пещера в Физулинском районе, Шушинский государственный историко-архитектурный заповедник", - добавила Марьям Гафарзаде.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Юсиф Агаев)