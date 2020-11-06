Азербайджан важный стратегический партнер Чехии - посол

БАКУ / Trend/ - Чехия придает большое значение развитию сотрудничества с Азербайджаном.

Об этом посол Чехии Милан Экерт сказал на встрече с председателем Милли Меджлиса (парламента) Сахибой Гафаровой, сообщает в пятницу Trend.

Посол отметил, что Азербайджан важный стратегический партнер Чехии, и представляемая им страна заинтересована в углублении отношений в двустороннем и многостороннем форматах, и что развитие связей в политических, экономических, торговых и гуманитарных сферах служит благополучию народов.

Посол подчеркнул, что в Чехии внимательно следят за процессами, происходящими в этом регионе Южного Кавказа, и выразил уверенность в том, что нагорно-карабахская проблема будет скоро решена.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)